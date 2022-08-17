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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 20-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ay-yıldızlı ekibin kampına şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.), Handan Kurğa (Konak Belediye Spor)

Defans: Didem Karagenç, Cansu Nur Kaya, Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone), İlayda Civelek (ALG Spor), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Güzide Alçu (Amed Sportif Faaliyetler), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (ALG Spor), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern), Zeynep Kerimoğlu, Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Beyza Kara (Hamburger SV), Meryem Mas (Dijon FCO), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)

Forvet: Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada)

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