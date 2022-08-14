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SON DAKİKA | Beşiktaş Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan kırmızı kart gördü!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada siyah-beyazlıların yeni transferi Emrecan Uzunhan kırmızı kart gördü. İşte görüntüler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 22:40
SON DAKİKA | Beşiktaş Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan kırmızı kart gördü!
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan 37. dakika gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi kaldı.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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