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SON DAKİKA | Beşiktaş Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan kırmızı kart gördü!
Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada siyah-beyazlıların yeni transferi Emrecan Uzunhan kırmızı kart gördü. İşte görüntüler...
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 22:31Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 22:40
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan 37. dakika gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi kaldı.