Ryan Giggs'in eşinden kan donduran itiraflar! "Bana kafa attı"

İlişkimizin başlarında onu ruh eşim ve en iyi arkadaşım olarak görüyordum. Hayatımın zor bir dönemiydi ve Ryan benim kurtarıcım olmuştu. Daha sonra psikolojik olarak savunmasız olduğum o dönemde bana istediği her şeyi yaptırmaya başladı. Beni ailemden ve yakın arkadaşlarımdan uzaklaştırdı. Aynı dönemde kendisi ise dışarıya daha çok açıldı. İlişkimizin son 5-6 yılda beni 10-12 kadınla aldattı. Son 3 yılda ise korkunç bir insana dönüştü.