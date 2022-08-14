Ryan Giggs'in eşinden kan donduran itiraflar! "Bana kafa attı"

Manchester United formasını 1990 - 2014 yılları arasında terleten Ryan Giggs, Galler Milli Takımını çalıştırdığı 2020 yılının sonlarında eski kız arkadaşı Kate Greville'in şikayeti üzerine tutuklanmış ve kefaretle serbest bırakılmıştı.
2020 yılında düzenlenmesi gereken ancak Koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020'de Galler'in başında olması beklenen Giggs, suçlamaların ardından görevinden ayrılmıştı.
Tüm dünyada ve özellikle İngiltere'de oldukça ses getiren iddialarla ilgili dava, içinde bulunduğumuz günlerde Manchester'da görülüyor.