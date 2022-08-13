Hull City - Norwich City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 3. hafta maçında Hull City ile Norwich City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Norwich City maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.