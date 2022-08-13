Haberler Futbol Hull City - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hull City - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 3. hafta maçında Hull City ile Norwich City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:00
Hull City - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hull City - Norwich City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 3. hafta maçında Hull City ile Norwich City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Norwich City maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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