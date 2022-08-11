HJK Helsinki - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

HJK Helsinki - Maribor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında HJK Helsinki ile Maribor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HJK Helsinki - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HJK HELSINKI - MARIBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

HJK Helsinki - Maribor maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.