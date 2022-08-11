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Fas Milli Futbol Takımı'nda Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi

Fas Milli Futbol Takımı'nda Bosna Hersekli teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı. Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halilhodzic'in karşılıklı anlaşma yoluyla görevinden ayrıldığı belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:05
Fas Milli Futbol Takımı'nda Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi

Fas Milli Futbol Takımı'nda Bosna Hersekli teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı.

Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halilhodzic'in karşılıklı anlaşma yoluyla görevinden ayrıldığı belirtildi.

Kulüp bazında Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Trabzonspor, Nantes gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik direktör, milli takımlarda Fildişi Sahili, Cezayir ve Japonya'da görev aldıktan sonra 2019'da Fas'ın başına geçmişti.

Halilhodzic yönetimindeki Fas, Afrika elemelerinde başarılı olarak 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

Daha önce Fildişi Sahili ve Japonya Milli Takımı'nın başında da elemeleri geçmesine rağmen turnuva öncesi görevden alınan Halilhodzic, şu ana kadarki tek Dünya Kupası finalleri deneyimini ise Cezayir ile yaşadı.



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