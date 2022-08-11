Anderlecht - Paide maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Anderlecht - Paide maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Anderlecht ile Paide kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - Paide maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDERLECHT - PAIDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - Paide maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.