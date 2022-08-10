Real Madrid - Eintracht Frankfurt: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in!

UEFA Süper Kupa maçında son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Eintracht Frankfurt karşılaştı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan mücadeleyi Real Madrid, her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak zafere uzandı.

İspanyol devine kupayı getiren golleri 37'de David Alaba ile 65'te Karim Benzema kaydetti.

5. KEZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Real Madrid, Frankfurt karşısında elde ettiği zaferle birlikte UEFA Süper Kupa'yı 5. kez müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, böylece 5'er kezle Süper Kupa'yı en çok kazanan takımlar Milan ve Barcelona'yı yakaladı.