Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Mesut Özil, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın talebiyle yönetim kurulu tarafından Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Mesut Özil, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın talebiyle yönetim kurulu tarafından Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Yeni teknik direktör Jorge Jesus da basın toplantısında sorulan Mesut Özil'in durumu ile ilgili soruya "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir.
Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim.
Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' yanıtını vermişti. Yıldız oyuncu sarı-lacivertli takımda düşünülmemesinin ardından Medipol Başakşehir'e transfer oldu.
Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman yıldız için imza töreni düzenledi.
Başkan Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir Rüya gerçekleşti.
Mesut Özil gibi Futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok.
Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi.
Buna da saygı duyduk. Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Maccabi Netanya maçından sonra yaptığı açıklamada Mesut Özil'in takımla birlikte 20-25 gün çalışması gerektiğini belirterek "4-5 aydır takımla çalışmıyor. Önünde bir 20-25 gün daha olacak hazır olmak için.
Biz de elimizden geleni yapıyoruz, o da elinden geleni yapıyor. Futbol oynamak istiyor. Biz memnunuz Mesut'tan. Sonunu iyi yapması gerekiyor kariyerinin" diye konuştu.
Teknik direktör Belözoğlu'nun kendisine verdiği program doğrultusunda A Takım için hazırlıklarını sürdüren Mesut Özil, Rezerv Ligi'nde Kasımpaşa karşısında forma giydi.
33 yaşındaki futbolcu ilk 11'de görev alırken, turuncu-lacivertli takım sahadan ağır yenilgiyle ayrıldı.
Başakşehir rezerv takımı, Kasımpaşa'ya 7-1 mağlup oldu.
Kasımpaşa'nın gollerini Ali Sühan Demirel (4), Oğuzhan Efe Yılmaz, Yasin Eratilla ve Yusuf İnci attı.
Ev sahibi takımın tek sayısı Muhammet Arslantaş'tan geldi. Mesut Özil 46. dakikada yerini Metehan Mollaoğlu'na bıraktı.