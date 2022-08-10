Haberler Futbol Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de önce kadro dışı bırakılan daha sonra da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. Başakşehir forması ile Rezerv Lig'de ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu adeta şoku yaşadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:43
Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Mesut Özil, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın talebiyle yönetim kurulu tarafından Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Yeni teknik direktör Jorge Jesus da basın toplantısında sorulan Mesut Özil'in durumu ile ilgili soruya "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' yanıtını vermişti. Yıldız oyuncu sarı-lacivertli takımda düşünülmemesinin ardından Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman yıldız için imza töreni düzenledi.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Başkan Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir Rüya gerçekleşti.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Mesut Özil gibi Futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Buna da saygı duyduk. Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Maccabi Netanya maçından sonra yaptığı açıklamada Mesut Özil'in takımla birlikte 20-25 gün çalışması gerektiğini belirterek "4-5 aydır takımla çalışmıyor. Önünde bir 20-25 gün daha olacak hazır olmak için.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Biz de elimizden geleni yapıyoruz, o da elinden geleni yapıyor. Futbol oynamak istiyor. Biz memnunuz Mesut'tan. Sonunu iyi yapması gerekiyor kariyerinin" diye konuştu.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Teknik direktör Belözoğlu'nun kendisine verdiği program doğrultusunda A Takım için hazırlıklarını sürdüren Mesut Özil, Rezerv Ligi'nde Kasımpaşa karşısında forma giydi.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

33 yaşındaki futbolcu ilk 11'de görev alırken, turuncu-lacivertli takım sahadan ağır yenilgiyle ayrıldı.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Başakşehir rezerv takımı, Kasımpaşa'ya 7-1 mağlup oldu.

Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...

Kasımpaşa'nın gollerini Ali Sühan Demirel (4), Oğuzhan Efe Yılmaz, Yasin Eratilla ve Yusuf İnci attı.

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