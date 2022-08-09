Aaron Boupendza'nın yeni takımı açıklandı!

Adı zaman zaman Süper Lig ekipleriyle de anılan Aaron Boupendza'nın yeni adresi resmen belli oldu.

Katar Yıldızar Ligi ekiplerinden Al Arabi'de forma giyen Boupendza kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.



Al Arabi'den yapılan açıklamada, Aaron Boupendza transferi için Suudi ekibi Al Shabab ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya teşekkür edildi.

Katar ekibi transfere dair herhangi bir bonservis ücreti bilgilendirmesinde bulunmadı. Öte yandan Al Shabab ise Gabonlu golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

26 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig gol krallığı yaşamış ve 4.5 milyon euro'ya Al Arabi'ye transfer olmuştu.