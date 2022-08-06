Haberler Futbol Alt liglerden haberler (06.08.2022)

Alt liglerden haberler (06.08.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (06.08.2022)

DONSAH MALATYA'DA
Yeni Malatyaspor, transfer tahtası kapalı olduğu için sözleşmesi biten futbolcularına yöneldi. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile sezona hazırlanan sarı-siyahlılar Godfred Donsah ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. Yeni Malatyaspor kısa süre önce Rahman Buğra Çağıran ile de sözleşme yenilemişti. Karim Hafez ile de görüşmeler sürüyor.

ERCAN RİZE'DE
Süper Lig'den geçtiğimiz yıl düşen Çaykur Rizespor yeniden en üst seviyeye çıkmak için kadrosunu güçlendiriyor. Karadeniz temsilcisi Ümraniyespor'un 27 yaşındaki defans oyuncusu Ercan Coşkun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İÇEL İY, MERSİN İY OLDU
3. Lig'de mücadele edecek İçel İdman Yurdu'nun isim değişikliği başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi. Mersin temsilcisi yeni sezonda Mersin İdman Yurdu A.Ş. adıyla mücadele edecek. TFF tarafından tescillendi.

MUHAMMET RAŞİT, AMED'DE
Diyarbakır kulübü transfer harekatını sürdürüyor. Yeşilkırmızılı ekip Şanlıurfaspor'un sağ beki Muhammet Raşit Yöndem ile anlaşmaya vardı. Muhammed "Kariyerime Amed'de devam edeceğim için mutluyum. Hedefimiz üst sıralar. Ben ve arkadaşlarım bunun için mücadel edeceğiz" diye konuştu.

TUZLASPOR'DAN ÇİFTE TRANSFER
Bu sezon iddialı bir kadro kuran İstanbul temsilcisi transferde hareketli bir günü geride bıraktı. Mavi- beyazlılar son olarak Ujpest forması giyen Mory Kone'yi renklerine bağladı. Ayrıca Galatasaray'dan genç sol bek Süleyman Luş'u da kiraladı.

MELİH İNAN, KEÇİÖREN'DE
Ankara temsilcisi, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan ile sözleşme imzaladı. Melih "Keçirörengücü renkli futbol oynayan bir takım. Ben de kendimi gösterebileceğim bir ekibe tranfser olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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