Haberler Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel rakipler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel rakipler belli oluyor!

2 Ağustos Salı günü gerçekleşecek kura çekimi için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuraların çekilmesine az bir zaman kala, futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda çekileceğini araştırmaya devam ederken; bugün (2 Ağustos) çekilecek play-off kurasına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 08:10
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel rakipler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı ve 2 Ağustos Salı günü çekilecek kuranın detayları araştırılmaya başladı. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacağı kura çekimine dair detaylar sorgulanmaya devam ederken; UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminin saati ve canlı yayınlanacağı kanal haber detaylarında...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Kura, UEFA'nın resmi web sitesi üzerinden ve EXXEN'den izlenebilecek.

Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye saati ile 13.00'te, Avrupa Ligi Türkiye Saati ile 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak ve Trabzonspor'un play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi durumunda ise play-off turundaki muhtemel rakibi belirlenecek.

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü kendi stadında oynayacak.

Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor ise 3. eleme turu ilk maçlarına 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye istemişti! Ali Koç’un gözdesini Galatasaray alıyor…
Bülent Ersoy Çeşme'de evlendi! Yaklaşık 50 milyon TL'ye...
Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler
Kartal Emirhan'ın alternatifini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı!
1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan Topçu atağı Emirhan Topçu atağı 06:22
Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? 01:24
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 01:21
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 01:09
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:35
Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı 00:33
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni sol beki Masuaku İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni sol beki Masuaku İstanbul'da! 00:33
Takımdan ayrılmak istiyordu Jesus engel oldu! Takımdan ayrılmak istiyordu Jesus engel oldu! 00:33
F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! 00:32
Pelkas İngiltere yolcusu Pelkas İngiltere yolcusu 00:30
Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti 00:29
Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." 00:29