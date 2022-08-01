TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönmüş ancak Katalan takımının kadrosunda düşünülmeyen bir isim olarak gösterilmişti.
Miralem Pjanic geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönmüş ancak Katalan takımının kadrosunda düşünülmeyen bir isim olarak gösterilmişti.
Ancak adı Galatasaray'la da anılan Pjanic'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınında çıkan haberlerde Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde Boşnak futbolcu için 4 İtalyan takımının devrede olduğu iddia edildi.
Pjanic için Juventus, Milan, Fiorentina ve Napoli'nin devrede olduğu yazıldı.
Yeni sezon öncesinde bordo-mavili ekibin oynadığı hazırlık maçlarında oyuna ikinci yarıda dahil olan Pjanic'in, gelecek sezon Barcelona'da kalmasına zor gözüyle bakılıyor.
Daha önce İtalya'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlamış; görev aldığı 26 maçta, takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı.
XAVİ'DEN PJANIC'E: OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK
Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise dün 2-2 berabere kaldıkları Juventus maçının ikinci yarısında Sergio Busquets'in yerine oyuna giren Miralem Pjanic'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Oyunla ilgili benzersiz bir vizyonu ve olağanüstü bir teknik yeteneği var" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de bile başarısız oldu, Juve'ye gelmesine gerek yok", "Onun yerine 23 yaşaltı takımıyla oynayalım", "O dedem yaşında, bırakın artık!" şeklinde tepkiler gösterdi.
PJANIC KİMDİR?
Miralim Pjanic, orta saha mevkisinde oynayan bir futbolcudur. Lakabı The Pjanist'tir.
Miralem Pjanic, profesyonel futbol kariyerine Metz takımında başladı.
Futbola başladığında henüz 14 yaşındaydı.
Amatör takımlarda ve genç takımlarda uzun yıllar oynayıp deneyim kazanan Miralem Pjanic, takımlardan sınırsızca teklifler aldı. Daha sonra Lyon ile anlaştılar.
Miralem Pjanic aynı zamanda Lüksemburg ve Bosna Hersek'in milli takımında da yer aldı.