TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

XAVİ'DEN PJANIC'E: OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise dün 2-2 berabere kaldıkları Juventus maçının ikinci yarısında Sergio Busquets'in yerine oyuna giren Miralem Pjanic'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Oyunla ilgili benzersiz bir vizyonu ve olağanüstü bir teknik yeteneği var" ifadelerini kullandı.