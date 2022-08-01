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TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mirelam Pjanic'in yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Barcelona'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına göre Boşnak futbolcu için İtalya Serie A'dan 4 takım devreye girdi. İşte o takımlar ve detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:33
KEMAL TAMTÜRK
TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönmüş ancak Katalan takımının kadrosunda düşünülmeyen bir isim olarak gösterilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Ancak adı Galatasaray'la da anılan Pjanic'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

İspanyol basınında çıkan haberlerde Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Haberde Boşnak futbolcu için 4 İtalyan takımının devrede olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Pjanic için Juventus, Milan, Fiorentina ve Napoli'nin devrede olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Yeni sezon öncesinde bordo-mavili ekibin oynadığı hazırlık maçlarında oyuna ikinci yarıda dahil olan Pjanic'in, gelecek sezon Barcelona'da kalmasına zor gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Daha önce İtalya'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlamış; görev aldığı 26 maçta, takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

XAVİ'DEN PJANIC'E: OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise dün 2-2 berabere kaldıkları Juventus maçının ikinci yarısında Sergio Busquets'in yerine oyuna giren Miralem Pjanic'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Oyunla ilgili benzersiz bir vizyonu ve olağanüstü bir teknik yeteneği var" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

"TÜRKİYE'DE BİLE BAŞARISIZ OLDU, GELMESİN"

Pjanic için Juventus taraftarları, "Barcelona ve Beşiktaş'ta olmadı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Türkiye'de bile başarısız oldu, Juve'ye gelmesine gerek yok", "Onun yerine 23 yaşaltı takımıyla oynayalım", "O dedem yaşında, bırakın artık!" şeklinde tepkiler gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

PJANIC KİMDİR?

Miralim Pjanic, orta saha mevkisinde oynayan bir futbolcudur. Lakabı The Pjanist'tir.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Şu anda Süper Lig takımlarından biri olan Beşiktaş'ta, Barcelona'dan kiralık olarak forma giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Miralem Pjanic, profesyonel futbol kariyerine Metz takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Futbola başladığında henüz 14 yaşındaydı.

TRANSFER HABERLERİ: Pjanic için İtalyan devleri devreye girdi!

Amatör takımlarda ve genç takımlarda uzun yıllar oynayıp deneyim kazanan Miralem Pjanic, takımlardan sınırsızca teklifler aldı. Daha sonra Lyon ile anlaştılar.

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