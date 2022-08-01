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Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı!

Süper Lig ekiplerinin önerisiyle TFF'nin hayata geçirdiği Rezerv Lig'de heyecan başlıyor. TFF'den yapılan açıklamada Rezerv Lig'de oynanacak ilk iki haftanın maç programı da belli oldu. İşte maç tarihleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 00:24
Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra tamamı saat 17.00'de oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle:

1. HAFTA:

6 Ağustos Cumartesi:

İstanbulspor-Trabzonspor (İstanbulspor Tesisleri)

7 Ağustos Pazar:

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivasspor Tesisleri)

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Nevzat Demir Tesisleri)

8 Ağustos Pazartesi:

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Vefa)

Giresunspor-Adana Demirspor (Bulancak İlçe)

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Atilla Vehbi Konuk)

9 Ağustos Salı:

MKE Ankaragücü-Konyaspor (Beştepe Tesisleri)

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Fatih Terim Futbol Kompleksi)

Fenerbahçe-Ümraniyespor (Stat açıklanmadı)

2. HAFTA

13 Ağustos Cumartesi:

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Kadir Özcan Tesisleri)

14 Ağustos Pazar:

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Adana Demirspor Tesisleri)

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Hacılar Fevzi Mercan)

Galatasaray-Giresunspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

15 Ağustos Pazartesi:

Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Ümraniyespor Antrenman Tesisleri)

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Gaziantep FK Tesisleri)

Alanyaspor-Beşiktaş (Milli Egemenlik)

16 Ağustos Salı:

Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye Stadı Yanı 1 Nolu Çim Saha)

Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kemerburgaz Tesisleri)

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