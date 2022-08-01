Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Magdeburg ile Eintracht Frankfurt Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAGDEBURG - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı 1 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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