Cottbus - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Cottbus ile Werder Bremen Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Cottbus - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COTTBUS - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cottbus - Werder Bremen maçı 1 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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