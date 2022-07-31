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Liverpool - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Liverpool ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 14:00
Liverpool - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Liverpool ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Strasbourg maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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