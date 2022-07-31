Liverpool - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Liverpool ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Strasbourg maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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