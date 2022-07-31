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Leicester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Leicester City ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:57 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 11:05
Leicester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Leicester City ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Sevilla maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Leicester City - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın

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