Leeds United - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Leeds United ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Cagliari maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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