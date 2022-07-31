Fulham - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Fulham ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Villarreal maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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