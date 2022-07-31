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Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Almere City ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 11:00
Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Almere City ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERE CITY - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almere City - Ajax maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Almere City - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın

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