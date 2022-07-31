Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Almere City ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERE CITY - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almere City - Ajax maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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