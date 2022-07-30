New York - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. New York ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, New York - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEW YORK - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

New York - Barcelona maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 02:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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