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New York - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. New York ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, New York - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:00
New York - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. New York ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, New York - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEW YORK - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

New York - Barcelona maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 02:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

New York - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın

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