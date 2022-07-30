Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Manchester United ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Atletico Madrid maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 14:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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