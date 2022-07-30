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"Çok istiyoruz"

Abdullah Avcı da Rıza Çalımbay da Süper Kupa’nın hayalini kuruyor. Avcı: Kupanın olduğu yerde heyecan vardır. Yeni bir hikaye yazmak için çok önemli. Rıza Çalımbay: Kazanarak kupayı müzemize götürmek için elimizden geleni yapacağız.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
"Çok istiyoruz"

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa Finali öncesinde iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlar basın toplantısnıda bir araya geldi. Yiğidoların hocası Rıza Çalımbay "Maçı kazanarak kupayı müzemize götürmek için elimizden geleni yapacağız. Tek hedefimiz kazanmak. Umarım da öyle olur. Bu kupaları oynamak çok önemli" ifadelerini kullandı.

CİDDİ HAZIRLANDIK
Bordo-mavili takımın hocası Abdullah Avcı ise şunları söyledi: "Kupanın olduğu her yerde heyecan vardır. Geçen sezonun iki kupasını kazanmış takımlar karşı karşıya. Yeni bir hikaye yazabilmek Trabzonspor adına oldukça önemli. Ciddi şekilde hazırlandık. Umarım karşılığını alırız. Transferler yüzde 95 tamam"

UĞURCAN ÇAKIR
TRABZONSPOR KAPTANI:
"2020'de burada Süper Kupa'yı kazandık. Geçen sene Süper Lig'i kazandık. Şimdi Süper Kupa oynayacağız, heyecanlıyız. Geçen sezon harika geçti ama geride kaldı. Önümüzde yeni hedefler var, en yakın hedef de Süper Kupa"

HAKAN ARSLAN:
DG. SiVASSPOR KAPTANI:
"Sezonu tam bitirdiğimiz noktadayız. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Güzel hazırlık maçları oynadık. Lige hazırlandık ama aklımızın bir kenarında da hep Süper Kupa finali vardı. Heyecanlı bir şekilde bu maçı bekliyoruz"

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