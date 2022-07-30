Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ajax ile PSV Eindhoven Hollanda Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - PSV Eindhoven maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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