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Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ajax ile PSV Eindhoven Hollanda Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ajax ile PSV Eindhoven Hollanda Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - PSV Eindhoven maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Ajax - PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayın

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