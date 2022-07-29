Newcastle United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Newcastle United ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Atalanta maçı 29 Temmuz Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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