GENÇLERBİRLİĞİ ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TSYD kupası heyecanla bekleniyor. Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 29 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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