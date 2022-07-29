ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TSYD kupası heyecanla bekleniyor. Ankaragücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 29 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN