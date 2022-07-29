Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE! Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası sahibini buluyor. Daha önce 105 kez karşı karşıya gelen iki ekip, 30 maçı beraberlikle tamamladı. 40 karşılaşma Ankaragücü, 35 karşılaşma ise Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlandı.





ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. 29 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de başlayan mücadele, TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Atakan, Marlon, Diack, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Sowe



Gençlerbirliği: Übeyd, Metehan, Gökhan, Abdullah, Emin, Tshibola, Aksel, Serdarcan, Musa, Barış, Arda