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Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE! Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ile birlikte sahibini buluyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalıyor. Ankaragücü - Gençlerbirliği maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 20:40
Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE! Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası sahibini buluyor. Daha önce 105 kez karşı karşıya gelen iki ekip, 30 maçı beraberlikle tamamladı. 40 karşılaşma Ankaragücü, 35 karşılaşma ise Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlandı.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. 29 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de başlayan mücadele, TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Atakan, Marlon, Diack, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Sowe

Gençlerbirliği: Übeyd, Metehan, Gökhan, Abdullah, Emin, Tshibola, Aksel, Serdarcan, Musa, Barış, Arda

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