Haberler Futbol Aktüel haberler (28.07.2022)

Aktüel haberler (28.07.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (28.07.2022)

TOPRAK'IN YENİ HEDEFİ ÇEKYA
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağı haftasonu Most Pisti'nde yapılacak. İngiltere yarışını 3 galibiyetle tamamlayan son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, "Pisti beğendim. Most'ta her zamanki gibi Rea ve Bautista'yı çok güçlü göreceğimizi düşünüyorum. Zafer için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

U19'LAR YARI FİNALE YÜKSELDİ
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) yarı finale yükseldi. Milliler, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EYOF'taki üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı .

ÇAKIR, PALABAYIK VE MELER KURSTA
FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, Almanya'da 29 Temmuz'a kadar devam edecek UEFA'nın elit ve 1. kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılıyor... Kursta eğitimin yanı sıra atletik test yapılacak.

POTADA TOFAŞ'A ABD'Lİ FORVET
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ, ABD'li forvet Cecil Williams'ı kadrosuna kattı. Michigan Üniversitesi mezunu OLAN 27 yaşındaki Williams, 2019-20'dE Portekiz'de yılın forveti seçildi. Sonraki sezon EZ Zielona Gora takımıyla Polonya Süper Kupa'yı kazanıp, ligde final oynadı.

HOKEYDE GALLER'İ DEVİRDİK
21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki üçüncü maçında Galler'i 2-1 yendi. Çekya'daki turnuvada ay-yıldızlı ekibin golleri Müslüm Ekinci'den geldi. Grupta daha önce İrlanda ile 2-2 berabere kalan, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, böylece ilk galibiyeti elde etti. Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçını yarın İtalya ile yapacak.

DAĞDA ACI SON
Pakistan'da K2 Dağı'ndan inerken kaybolan Kanadalı R. Cartier ve Avustralyalı M. Eakin'in cesedine ulaşıldı. İki dağcının kayalıklara düşüp, cesetlerinin donduğu açıklandı. 8 bin 611 metrelik K2 dünyanın en yüksek ikinci dağı.

TOKAT'TA ATLAYIŞ
Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ın Turhal ilçesinde devam ediyor. İkinci günde sporcular, bin 200 metre yükseklikteki Mercimek Tepe'den atlayışlarına devam etti.

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