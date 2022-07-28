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2 saatte sistemde

TFF Başkanı Büyükekşi, raporların değiştirildiği şikayetlerine son vereceklerini söyledi: “Temsilci raporunu 2 saatte sisteme aktaracak. Türk futbolunda güveni sağlayacağız”

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
2 saatte sistemde

TFF Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni yapıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temsilcilik yapısıyla ilgili önemli kararlar aldıklarını açıklayarak, " Yurt dışındaki uygulamaları inceledik. Raporları UEFA standartlarına göre yeniden düzenledik. Temsilcilerimiz maçtan hemen sonra raporlarını sisteme aktaracak. Bu süreyi Süper Lig için maç bitiminden 2 saat sonra olarak belirledik. Türk futbolunda en çok ihtiyaç hissedilen şey güven. Bunu tekrar sağlamamız gerekiyor" dedi.

DİJİTALLEŞMEYE ÖNEM VERİYORUZ
Temsilci raporlarının değiştirildiği iddiasıyla ilgili şikayetler aldığını hatırlatan Büyükekşi şu ifadeleri kullandı: "Dijitalleşmeye ve süreye bu yüzden çok önem veriyoruz. Saha ve basın temsilciliğini de birleştirme kararı aldık. Bir temsilcimiz statlardaki izleme odalarında görev yapacak. Stadın her tarafını çok rahatlıkla görmüş olacak. Riva'da da sistemimiz aktif olarak kullanılacak. Raporlar buna göre düzenlenecek..."

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