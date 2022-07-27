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UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na Türkiye'den 3 hakem

UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık davet edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:21
UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na Türkiye'den 3 hakem

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık UEFA'nın üst düzey hakem kursuna katılacak. FIFA hakemlerinin katılacağı kursta çeşitli eğitimler verilecek ve atletik test uygulanacak.

UEFA kursuna elit kategoride 17 farklı ülkeden 29 hakem, birinci kategoride 25 farklı ülkeden 36 hakem katılacak.

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