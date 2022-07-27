Haberler Futbol FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sarı lacivertliler yeni sezon transferlerini bitiriyor... Jorge Jesus istediği oyuncuları yönetime bildirdi. Sarı lacivertliler forvet arayışlarında bir kez daha Mariano Diaz'a dönmüştü. İngiliz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:52
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Sarı-lacivertliler, Lincoln, Emre Mor, Bruma, Joshua King, Joa Pedro, Tiago Çukur, Arao ve Gustavo Henrique'yi renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Geçen sezon kiralık oynayan Diego Rossi'nin de opsiyonu kullanılarak bonservisi alınmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Ardından yeniden İspanyol devine dönmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Real Madrid, 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Kanarya ise ilk olarak 3 milyon euro önermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Diaz transferinde en büyük engel şu aşamada oyuncunun da yüksek bir rakam istemesi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Tecrübeli forvet 5 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Sarı-lacivertliler oyuncunun bu rakamda indirime gitmesini bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI

İngiliz basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

İspanyol ekibi Valladollid'in de Mariano Diaz için devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Haberde, transferin zor gözüktüğü bu nedenle Diaz'ın Real Madrid'de kalabileceği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

MARIANO DIAZ KARİYERİ

Real Madrid altyapısında yetişen Dominik asıllı futbolcu, kariyerinin büyük bir kısmını İspanyol devinde geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

2017-18 yılında Fransız ekibi Lyon'a 8 milyon euro bedelle transfer olaan Mariano Diaz, geçirdiği etkileyici sezonun ardından Real Madrid'e geri döndü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Real Madrid, onun için bir sezon sonra 22 milyon euro ödeyecekti.

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