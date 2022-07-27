FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı

Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Lincoln, Emre Mor, Bruma, Joshua King, Joa Pedro, Tiago Çukur, Arao ve Gustavo Henrique'yi renklerine bağlamıştı.
Geçen sezon kiralık oynayan Diego Rossi'nin de opsiyonu kullanılarak bonservisi alınmıştı.
Kanarya şimdi forvetini arıyor.
Fenerbahçe de rotasını bir kez daha bonservisi Real Madrid'de olan Mariano Diaz'a kırmış durumda.
Mariano Diaz, Real Madrid alt yapısından yetiştikten sonra Lyon'a gönderilmişti.
Ardından yeniden İspanyol devine dönmüştü.
Real Madrid, 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.
Kanarya ise ilk olarak 3 milyon euro önermişti.
Diaz transferinde en büyük engel şu aşamada oyuncunun da yüksek bir rakam istemesi.
Tecrübeli forvet 5 milyon euro istiyor.
Sarı-lacivertliler oyuncunun bu rakamda indirime gitmesini bekliyor.
TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI
İngiliz basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı.
İspanyol ekibi Valladollid'in de Mariano Diaz için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde, transferin zor gözüktüğü bu nedenle Diaz'ın Real Madrid'de kalabileceği yazıldı.
MARIANO DIAZ KARİYERİ
Real Madrid altyapısında yetişen Dominik asıllı futbolcu, kariyerinin büyük bir kısmını İspanyol devinde geçirdi.
2017-18 yılında Fransız ekibi Lyon'a 8 milyon euro bedelle transfer olaan Mariano Diaz, geçirdiği etkileyici sezonun ardından Real Madrid'e geri döndü.
Real Madrid, onun için bir sezon sonra 22 milyon euro ödeyecekti.
Benzema'nın arkasında forma bulmakta zorlanan Mariano Diaz, bu sezon 9 maçta süre bulurken 1 gol kaydetti.