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TFF ile Turkuvaz Medya ek sözleşme imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ arasında 2022-2023 sezonu için ek sözleşme yapıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 21:11
TFF ile Turkuvaz Medya ek sözleşme imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ arasında 2022-2023 sezonu için ek sözleşme yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını kapsayan sözleşme Turkuvaz Medya ile varılan anlaşma sonucu bir yıl daha uzatıldı.

Açıklamada, "Türk futboluna katkılarından dolayı Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eder, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz." denildi.



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