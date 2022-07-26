Haberler Futbol Luis Suarez ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı

Luis Suarez ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, futbola başladığı ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştığını duyurdu. Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:08
Luis Suarez ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, futbola başladığı ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştığını duyurdu.

İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest futbolcu statüsünde bulunan 35 yaşındaki Suarez, yeni adresini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyurdu.

Nacional'den gelen transfer teklifini kabul ettiğini belirten Uruguaylı santrfor, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giymişti.

Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 132 karşılaşmada 68 gole imza attı.



DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor, yerine 1. Lig'in yıldızı geliyor! Başkan transferi resmen açıkladı...
Başkan Erdoğan TÜGVA kampındaki gençlere seslendi... 2023 mesajı
F.Bahçe'de D. Kiev mesaisi! 4 isim idmanda yok
Flaş G.Saray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadınlarda ilk finalist İngiltere
TFF ile Turkuvaz Medya ek sözleşme imzaladı
Sigaraya zam geldi mi?
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:58
Kadınlarda ilk finalist İngiltere Kadınlarda ilk finalist İngiltere 00:10
Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! 00:08
G.Saray için flaş Ali Akman açıklaması! G.Saray için flaş Ali Akman açıklaması! 23:31
Valerien Ismael mevki verdi! "Transfer konusunda..." Valerien Ismael mevki verdi! "Transfer konusunda..." 22:50
Beşiktaş'tan İspanya'da kötü prova! Beşiktaş'tan İspanya'da kötü prova! 21:59
Daha Eski
Aaron Ramsey Juventus'tan ayrıldı! Aaron Ramsey Juventus'tan ayrıldı! 21:21
F.Bahçe'de D. Kiev mesaisi! 4 isim idmanda yok F.Bahçe'de D. Kiev mesaisi! 4 isim idmanda yok 21:16
TFF ile Turkuvaz Medya ek sözleşme imzaladı TFF ile Turkuvaz Medya ek sözleşme imzaladı 21:11
Flaş G.Saray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm" Flaş G.Saray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm" 20:38
Alaves - Beşiktaş maçı CANLI Alaves - Beşiktaş maçı CANLI 19:56
Lucescu'dan flaş Jesus sözleri! "Hafife almaz" Lucescu'dan flaş Jesus sözleri! "Hafife almaz" 19:26