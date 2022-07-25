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Kimse istemedi

Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek için United’tan ayrılmayı kafasına koydu. Ancak şu ana kadar dünyaca ünlü futbolcuyu isteye çıkmadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Kimse istemedi

Cristiano Ronaldo yıllar sonra döndüğü Manchester United'da hüsran yaşadı. Gelecek sezonu bu takımda geçirmeyi düşünmüyor. Kariyerinin sonuna yaklaşmışken yeniden Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmak isteyen Ronaldo, ManU'dan ayrılmayı kafasına koydu ancak hala gideceği takımı da bulamadı. Çünkü menajeri hangi takıma önerse ret cevabı geldi.

ATLETICO ŞANSI

Ronaldo'nun adı öncelikle Messi, Neymar, Mbappe gibi süper yıldızların forma giydiği PSG ile anıldı. Ancak Fransız ekibi listelerinde olmadığını duyurdu. Real Madrid de eski yıldızlarını istemedi. iAtletico Madrid kulübü kapılarını açtı. Ancak burada da ciddi bir sorun var. Şehrin diğer devi Real'de oynayan Ronaldo'yu taraftar kesinlikle takımda görmek istemiyor. Yönetim de taraftarı karşısına almaya cesaret edemiyor. Kulüpsüz kaldı.

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