Westerlo - Cecle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Westerlo ile Cecle Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Westerlo - Cecle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WESTERLO - CECLE BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Westerlo - Cecle Brugge maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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