Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Espanyol ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Lille maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 11:30'da Espanyol YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

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