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Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Espanyol ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 09:50
Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Espanyol ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Lille maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 11:30'da Espanyol YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Espanyol - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın

Espanyol - Lille maçını canlı izlemek için tıklayın

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