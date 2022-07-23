Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Manchester United ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Aston Villa maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 12:45'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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