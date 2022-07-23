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Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Manchester United ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Aston Villa maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 12:45'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Manchester United - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın

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