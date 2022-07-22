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Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:00
Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Villarreal maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Maç Dortmund Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

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