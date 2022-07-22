Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Villarreal maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Maç Dortmund Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

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