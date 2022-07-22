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Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Crystal Palace ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 14:00
Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Crystal Palace ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Leeds United maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 13:05'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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