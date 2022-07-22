Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Crystal Palace ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Leeds United maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 13:05'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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