TFF bünyesindeki hukuk kurullarının yeni dönem başkan ve üyelerinin tanıtım toplantısı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yola çıktıklarında birçok yeniliğe imza atacaklarını söylediğini ve şimdi onlardan birini gerçekleştirmek üzere toplandıklarını belirterek, "Tüm kurullara inancımız tam. En büyük hedefimiz, Türk futbolunun en kısa zamanda karşılıklı güven duygusunun olduğu bir iklime kavuşması. Biz saygı ve güven vereceğiz ama tüm yetkililerin de aynısını vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FAİR-PLAY OLMAZSA OLMAZ

Fair-play vurgusu yapan Başkan Büyükekşi, "Yeni sezonla birlikte istediğimiz önemli bir şey var, o da fair-play. Federasyondan başlamak üzere kulüp başkanları, hocalar, futbolcuların, seyircilerin ve medyanın bu konuda çok hassas olması gerektiğini dile getirmek istiyorum. Bundan sonraki bütün konuşmalarımda da bu konuyu hep gündeme getireceğim. Bundan sonra da çok sık şekilde duyacaksınız, bıkmadan usanmadan bunu söyleyeceğim. Fair-play konusu olmazsa olmazımız, bu konu hep ana gündem maddesi olacak sezon sonuna kadar" diye futbol ailesine umut dağıttı.

Başımızın üstünde taşıyacağız

"Bizim hakemlerimiz de son derece değerli. Önce hakemlerimize güven vereceğiz. Dün özel bir toplantı yaptık. Onlara, şunu söyledim inanarak, 'sizi başımızın üstünde taşıyacağız ama aynı şeyi de sizden istiyorum' dedim. 'Biz iyi niyetliyiz, sizden de istiyoruz. Ama tersi bir şey görürsek biz de o zaman farklı hareket ederiz' dedim."

VAR'da ihtiyaç olursa yabancı hakem

"UEFA'ya üye ülkeler arasında Erasmus misali hakem değişimi olursa, yabancı bir elit hakem Türkiye'ye gelip maç yönetecek, bizim bir hakemimiz de o ülkeye gidip maç yönetecek. Aslında şunu hedefliyoruz; hem dışardan gelecek hakemi kamuoyu tanıyacak hem Türk hakeminin de yurt dışındaki kararları görülecek. Güven daha da artacak müesseseye. Ama görüşmeleri yapılacak daha. Belki 3-6 ay sonra işleme girer."

Hakemleri 14 maçta değerlendireceğiz

Mehmet Büyükekşi, affedilen hakemlerle yola devam edip etmeyecekleriyle ilgili soruya karşılık, Tahkim Kurulu'nun onları tekrar göreve iade ettiğini hatırlattı. Büyükekşi, "Bizim şahsi tasarrufumuz olamaz. Biz sadece şunun kararını aldık; hakem, gözlemcilik ve temsilciliğimizde, 1,5 aylık ara var ligde Dünya Kupası için. 3 bölümde de 15 Kasım'a kadar alt ve üst klasman değişikliklerini dondurduk. Çünkü değerlendirme yapılırsa birtakım haksızlıklar olacak. 14 maçlık periyoda göre değerlendireceğiz" dedi.

Futbola kadın eli değsin huzur olsun istiyoruzhuzur

"Her kurulda bir kadın olması için çalışma başlattık ve bugün her birinde birer olmak üzere 5 kadın üyemiz kurullarımızda yer alıyor. Kadının olduğu yerde barış, sevgi ve kardeşlik olur. Hep söylüyorum, saygı her zaman çok öne çıkar. Biz de futbola kadın eli değsin ve hep huzur olsun istiyoruz"

Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarının dağıtılıp dağıtılmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Büyükekşi, "Seçimden önce, 'hakemlerimize gözlemcilerin vereceği notlar her hafta açıklansın' demiştim ama içeri girince gördük ki UEFA ve FİFA buna izin vermiyor maalesef. Ama biz geçen şunu dile getirdik, VAR odasını, maçların haricinde kulüp başkanı, teknik direktör ve gerekirse basın mensuplarının ziyaretine açacağız" ifadelerini kullandı.