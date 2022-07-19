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Inter Miami - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Inter Miami ile Barcelona hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter Miami - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 13:30
Inter Miami - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

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Liglerin başlamasına kısa süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Inter Miami ile Barcelona karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Inter Miami - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER MIAMI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter Miami - Barcelona maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 03:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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