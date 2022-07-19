Inter Miami - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

INTER MIAMI - BARCELONA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Inter Miami ile Barcelona karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Inter Miami - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER MIAMI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter Miami - Barcelona maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 03:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.