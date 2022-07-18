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Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

Bate Borisov ile Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk maçında karşı karşıya gelecek. 2021-2022 sezonunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov'a karşı mücadele edecek ve maçı Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek. İşte Bate Borisov - Konyaspor maçının oynanacağı tarih, yayın saati ve yayınlanacağı kanala dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:30
Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak Bate Borisov - Konyaspor karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor hazırlıklarını sürdürürken; Bate Borisov - Konyaspor maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Bate Borisov - Konyaspor maçına dair detaylar...

BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Bate Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Bate Borisov - Konyaspor maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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