Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

2022-2023 sezonunda Avrupa'da mücadele etmek için hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Maccabi Netanya ile mücadele edecek. Peki, Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Başakşehir - Maccabi Netanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir - Maccabi Netanya maçına dair detaylar...
BAŞAKŞEHİR - MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Başakşehir - Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir - Maccabi Netanya maçı EXXEN'de yayınlanacak.
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