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Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

Başakşehir ile Maccabi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya karşı mücadele edecek ve maçı Kvirikashvili yönetecek. İşte Başakşehir - Maccabi Netanya maçının oynanacağı tarih, yayın saati ve yayınlanacağı kanala dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:36
Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

2022-2023 sezonunda Avrupa'da mücadele etmek için hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Maccabi Netanya ile mücadele edecek. Peki, Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Başakşehir - Maccabi Netanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir - Maccabi Netanya maçına dair detaylar...

BAŞAKŞEHİR - MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Başakşehir - Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir - Maccabi Netanya maçı EXXEN'de yayınlanacak.

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