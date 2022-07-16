OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? OH Leuven Leicester City maçı CANLI

Belçika Pro League ekiplerinden OH Leuven ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
OH LEUVEN - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
OH Leuven - Leicester City maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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