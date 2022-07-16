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OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? OH Leuven Leicester City maçı CANLI

Belçika Pro League ekibi OH Leuven ve İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? OH Leuven - Leicester City maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:30
OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? OH Leuven Leicester City maçı CANLI

Belçika Pro League ekiplerinden OH Leuven ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OH LEUVEN - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

OH Leuven - Leicester City maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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