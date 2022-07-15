Kaiserslautern - Hannover 96 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga 2

Kaiserslautern - Hannover 96 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga 2'de heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Kaiserslautern ile Hannover 96 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kaiserslautern - Hannover 96 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAISERSLAUTERN - HANNOVER 96 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kaiserslautern - Hannover 96 maçı 15 Temmuz Cuma saat 21:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.