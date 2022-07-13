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İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor ile TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00
İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor ile TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor gelecek sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçı yapacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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