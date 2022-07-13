Dinamo etkisi

Avrupa transfer piyasasında gözler Robert Lewandowski transferine çevrildi. Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen ve Barcelona'yla anlaşma sağlayan Polonyalı golcünün transferi adeta bir domino etkisi yaratacak. 34 yaşındaki oyuncu için kasasından yaklaşık 50 milyon euro çıkaracak Barcelona, Bayern Münih'in Matthijs de Ligt transferine de kaynak yaratmış olacak. Alman ekibi, Hollandalı savunmacı için 70 milyon euro önermiş fakat Juventus 100 milyon euro talep etmişti. Lewandowski'nin imzası sonrası bu transferin de noktalanması bekleniyor.

SON HALKA DYBALA OLACAK

Juventus ise Matthijs de Ligt'ten kazanacağı bonservis gelirini Roma'dan Nicolo Zaniolo'ya harcamayı planlıyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Roma, 50-60 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. İtalyan yıldızını Juventus'a gönderme ihtimali doğan Roma, yerini Paulo Dybala'yla doldurmak istiyor. Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki Arjantinli yıldızın peşinde İnter de bulunuyor. Fakat Roma, Zaniolo'yu satması sonrası daha cömert davranabilir.