Haberler Futbol Dinamo etkisi

Dinamo etkisi

Bayern Münih, gelecek parayı Matthijs de Ligt’e harcayacak. Juventus Nicolo Zaniolo, Roma ise Paulo Dybala transferleri için bütçe yaratacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Dinamo etkisi

Avrupa transfer piyasasında gözler Robert Lewandowski transferine çevrildi. Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen ve Barcelona'yla anlaşma sağlayan Polonyalı golcünün transferi adeta bir domino etkisi yaratacak. 34 yaşındaki oyuncu için kasasından yaklaşık 50 milyon euro çıkaracak Barcelona, Bayern Münih'in Matthijs de Ligt transferine de kaynak yaratmış olacak. Alman ekibi, Hollandalı savunmacı için 70 milyon euro önermiş fakat Juventus 100 milyon euro talep etmişti. Lewandowski'nin imzası sonrası bu transferin de noktalanması bekleniyor.

SON HALKA DYBALA OLACAK

Juventus ise Matthijs de Ligt'ten kazanacağı bonservis gelirini Roma'dan Nicolo Zaniolo'ya harcamayı planlıyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Roma, 50-60 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. İtalyan yıldızını Juventus'a gönderme ihtimali doğan Roma, yerini Paulo Dybala'yla doldurmak istiyor. Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki Arjantinli yıldızın peşinde İnter de bulunuyor. Fakat Roma, Zaniolo'yu satması sonrası daha cömert davranabilir.

DİĞER
Nadide Sultan'dan yıllar sonra gelen Alişan itirafı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...
Yalıkavak'ta 21 bin 820 TL'lik hesap! Adisyon sonuna düşülen 'Yine bekleriz' notu sosyal medyada espri konusu oldu
Fırtına'dan 2 bomba birden! Harekete geçildi
Beşiktaş'tan sol beke sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Son durağı Avustralya
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu 08:07
Yeni dinamo Arao Yeni dinamo Arao 01:05
Ayrılacak isimler belli oldu Ayrılacak isimler belli oldu 00:56
King İstanbul'da King İstanbul'da 00:54
Dinamo Kiev'den hazırlık maçları Dinamo Kiev'den hazırlık maçları 00:36
Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? 00:30
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 00:20
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi 00:20
Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede 00:20
Mesut'a iki dev talip birden! Mesut'a iki dev talip birden! 00:20
Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... 00:20
F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda 00:19