Haberler Futbol Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Bir dönem ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Club Brugge'a imza atmak için Belçika'ya gitmişti. Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi, son anda iptal oldu. Peki, Muriqi'nin Belçika temsilcisi ile olan görüşmesi neden olumlu sonuçlanmadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 11:05
Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Belçika ekiplerinden Club Brugge'ün Vedat Muriqi'in transferinden vazgeçmesi ortalığı karıştırdı.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

İtalyan basınında yer alan habere göre Club Brugge'ün Kosovalı golcünün sağlık kontrollerini gerekçe göstererek son anda yaklaşık 11 milyon Euro'luk transferden vazgeçmesi Lazio'yu harekete geçirdi.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

BİR SORUNA RASTLANMADI

İddialara göre Lazio, Kosovalı golcüyü bugün sağlık kontrollerinden geçirdi ve futbolcunun raporlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Bu gelişmelerin ardından İtalyan ekibi, Club Brugge'ün sağlık kontrollerini anlaşmadan çekilmek için bir bahane olarak kullandığını ileri sürdü ve Belçika kulübünü FIFA'ya şikayet etmeyi değerlendirmeye aldı.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriqi'in yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir bonservis ile Club Brugge'e transfer olması bekleniyordu.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Ancak sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atması için Belçika'ya giden futbolcunun transferi son anda iptal olmuştu.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Bunun üzerine transferin, Muriqi'in sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle iptal olduğu belirtildi.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Kosova basınından Arlind Sadiku'nun iddiasına göre ise transferin iptal olmasını nedeni tıbbi değil.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Golcü futbolcu formda ve yeni sezona hazır bir durumda.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Ancak Brugge son dakikada fikrini değiştirdi ve masadan kalktı.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

MALLORCA'DA KENDİNE GELDİ

2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

VEDAT MURIQI KİMDİR?
Vedat Muriqi ya da Vedat Muriç 24 Nisan 1994 yılında Prizren, Yugoslavya'da dünyaya gelmiştir.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Santrfor mevkisinde oynayan Kosovalı milli futbolcu, Serie A takımlarından Lazio'da forma giymektedir.

Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Muriqi, o zamanlar Yugoslavya'ya bağlı olan Prizren'de doğdu. Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında "Vedat Muriç" ismi ile Türk vatandaşlığını almıştır.

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