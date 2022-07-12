Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi neden iptal oldu? O gerçek ortaya çıktı!

Belçika ekiplerinden Club Brugge'ün Vedat Muriqi'in transferinden vazgeçmesi ortalığı karıştırdı.
Belçika ekiplerinden Club Brugge'ün Vedat Muriqi'in transferinden vazgeçmesi ortalığı karıştırdı.
İtalyan basınında yer alan habere göre Club Brugge'ün Kosovalı golcünün sağlık kontrollerini gerekçe göstererek son anda yaklaşık 11 milyon Euro'luk transferden vazgeçmesi Lazio'yu harekete geçirdi.
BİR SORUNA RASTLANMADI
İddialara göre Lazio, Kosovalı golcüyü bugün sağlık kontrollerinden geçirdi ve futbolcunun raporlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.
Bu gelişmelerin ardından İtalyan ekibi, Club Brugge'ün sağlık kontrollerini anlaşmadan çekilmek için bir bahane olarak kullandığını ileri sürdü ve Belçika kulübünü FIFA'ya şikayet etmeyi değerlendirmeye aldı.
TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriqi'in yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir bonservis ile Club Brugge'e transfer olması bekleniyordu.
Ancak sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atması için Belçika'ya giden futbolcunun transferi son anda iptal olmuştu.
Bunun üzerine transferin, Muriqi'in sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle iptal olduğu belirtildi.
Kosova basınından Arlind Sadiku'nun iddiasına göre ise transferin iptal olmasını nedeni tıbbi değil.
Golcü futbolcu formda ve yeni sezona hazır bir durumda.
Ancak Brugge son dakikada fikrini değiştirdi ve masadan kalktı.
MALLORCA'DA KENDİNE GELDİ
2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.
Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.
VEDAT MURIQI KİMDİR?
Vedat Muriqi ya da Vedat Muriç 24 Nisan 1994 yılında Prizren, Yugoslavya'da dünyaya gelmiştir.
Santrfor mevkisinde oynayan Kosovalı milli futbolcu, Serie A takımlarından Lazio'da forma giymektedir.
Muriqi, o zamanlar Yugoslavya'ya bağlı olan Prizren'de doğdu. Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında "Vedat Muriç" ismi ile Türk vatandaşlığını almıştır.